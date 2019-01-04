Öğrenciler Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti

Sakarya Doğa Anadolu Lisesi öğrencileri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehrin 7 ilçesine içmesuyu ulaştırılan Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti.

SASKİ tarafından halihazırda şehrin 7 ilçesine dünya standartlarında arıtılan içmesuyunu ulaştırılan ve Türkiye genelinde 193 arıtma tesisi arasında yapılan incelemede revizyona ihtiyaç duyulmayan 3 tesisten birisi olan Hızırilyas Su Yönetim Merkezi, Sakarya Doğa Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ziyaret edildi. Öğrenciler Sapanca Gölü'nden alınan suyun hangi aşamalardan geçerek arıtıldığı ve suyun hanelere nasıl ulaştığına yönelik olarak uzman SASKİ personellerinden bilgi aldılar.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Sakarya Doğa Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Hakan Gülçiçek, “Daha önce birçok tesis gezdim. Yakın zamanda başka bir büyükşehirin tesisini görme fırsatım oldu. Fakat bu kapasitede, bu büyüklükte ve aynı zamanda insan gücüne ihtiyacı bu kadar az seviyeye indiren bir tesisi ilk defa geziyorum. Diğer şehirlere örnek olacak bir tesis inşa edilerek iyi işleyen bir sistem oluşturulmuş. En çok ilgimi çeken şey, makinelerin birinin kapatılıp diğerlerinin aynı anda aktif haline gelmesi oldu böylelikle bir hata olduğunda hepsinin kapatılası yerine sadece bir tanesi kapatılabilir” diye konuştu.

Sakarya Doğa Anadolu Lisesi 9. Sınıf Öğrencisi Ömer Faruk Korkut, “Böyle bir tesise ilk defa geldim. Çok büyük, teknolojik olarak ileri seviyede ve çok temiz bir tesis. Suyun Sapanca Gölü'nden nasıl alındığını ve ne şekilde arıtıldığını öğrendim. Suyu zaten çeşmeden içiyordum ama şimdi daha bir gönül rahatlığıyla içeceğim. Ayrıca çeşmeden içmeyen kişileri de teşvik edeceğim” şeklinde konuştu. Doğa Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencisi Hakan Yılmaz ise, “Tesisi çok güzel buldum. Burada klor seviyesini, otomatik düzenin nasıl olduğunu ve bar seviyelerini öğrenme fırsatı buldum. İçmesuyuna bu kadar önem verdikleri ve titizlikle çalıştıkları için SASKİ'ye çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.