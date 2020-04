Öğrenciler işaret dili ile 23 Nisan klibi hazırladı

Klipte ayrıca öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Dünya'yı saran ve küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlanacak. Karasu Zübeyde Hanım Anaokulu Okul Müdürü Zehra Türkoğlu Kuba ve Müdür Yardımcısı Fatma Betül Gökhan girişimleriyle öğrenciler evlerinde 23 Nisan için klip hazırladı. İşaret dilinde kullanıldığı klipte ayrıca öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladı. Karasu Zübeyde Hanım Anaokulu Okul Müdürü Zehra Türkoğlu Kuba konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "100. yıl olmasından dolayı daha büyük bir coşku ile çocuklarımızın bayramlarını hissederek geçirecekleri bir gün olmasını dileyerek etkinlik planlarımızı yaptık. Öğretmenlerimizin hazırladığı etkinlikleri velilerimize ileterek öğrencilerimizin şarkı ve şiirler okumasını, ailecek evlerini Türk Bayrakları ile süslemelerini, günün anlam ve önemini anlatan resimler yapmalarını rica ettik. Velilerimizden sosyal medya aracılığı ile gelen geri dönütler bizleri çok mutlu etti. Zübeyde Hanım Anaokulu minikleri aileleri ile şahane çalışmalar yaptılar. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün armağanına yakışır şekilde bayrama hazırlanıp, milli duygularımıza sahip çıktılar. Evde kalınan bu süreçte yaptıkları resimler ve süslemeler ile hayatı renklendiren, şarkılar söyleyen, şiirler okuyan ve bizlerle paylaşan öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Atütürk'ün 'Vatanı korumak çocukları korumakla başlar', 'Çocukları her türlü ihmal ve istismardan korumalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel olarak ele alınmalıdır' sözlerini kendimize ilke edinerek tüm dünyada çocukların her türlü ihmal ve istismardan uzak, çocukluklarını doya doya yaşayabilecekleri ve her zaman sevgiyle ilgiyle değer görecekleri bir yıl geçirmelerini diliyor tüm Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz" dedi.