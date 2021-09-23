Öğrenciler, Kıbrıs Barış Harekatı'nı gazilerden dinledi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde özel bir okul tarafından düzenlenen söyleşide, ilçede yaşayan Kıbrıs gazileri ile öğrenciler bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan gazilerin “Savaşa gazi olmaya değil, şehit olmaya gidilir” sözü ise öğrenciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Türkiye Muharip Gaziler Karasu Temsilcisi Enver Yıldız ve Karasulu Kıbrıs Gazisi Fahrettin Savun, Karasu'da özel bir okul tarafından düzenlenen Şehitler ve Gaziler Haftası konulu söyleşiye konuk oldu. Öğrencilere anılarını anlatan gaziler, meraklı sorulara da yanıt verdi. Gazilerin, sohbet sonrası dile getirdiği “Savaşa gazi olmaya değil, şehit olmaya gidilir” sözü ise adeta programa damga vurdu. Söyleşi sonunda gazilere çiçek verildi ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirildi.

Okulun Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dilek Savaş, etkinlik hakkında bilgi verdi. Savaş, “Okul olarak dünya vatandaşı yetiştirirken, bir yandan da ülkesini, vatanını ve milletini seven ve değerlerine sahip çıkan gençler de yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda da öğrencilerimize şehitlik ve gazilik kavramlarını öğretmeye ve vatan sevgisini bir kez daha aşılamaya çalıştık” dedi.