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Öğrenciler Sivil Savunma Günü'nde tatbikat gerçekleştirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı SGM’de öğrenciler 28 Şubat Sivil Savunma Günü’nde etkinlikler gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı SGM'de öğrenciler 28 Şubat Sivil Savunma Günü'nde etkinlikler gerçekleştirdi. Drama atölyesi öğrencileri acil durum tahliye planı oluşturarak güvenli tahliye tatbikatı gerçekleştirirken mutfak atölyesi öğrencileri yangın tatbikatı gerçekleştirdi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde öğrenciler 28 Şubat Sivil Savunma Günü'nde etkinlikler gerçekleştirdi. Drama ve Mutfak atölyesi öğrencilerinin katıldığı etkinliklerde öğrenciler günün anlam ve önemini kavramak adına tatbikatlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda drama sınıfı öğrencileri sınıflarının acil durum tahliye planını oluşturarak olası bir afette gerçekleştirilmesi gereken ‘Çök, Kapan, Tutun' kurallarını uyguladılar ve panik yapamadan sistemli, güvenli bir şekilde tahliye edilmeyi uygulamalı olarak öğrendiler.


Aynı zamanda sınıflarında risk avı yapan çocuklar güvenli bölgeleri ve önlem alınması gereken yerleri belirlediler. Mutfak atölyesi öğrencileri ise sınıflarında yangın tatbikatı gerçekleştirdiler. Ani yangınlarda yapılması gerekenleri uygulamalı bir şekilde öğrenen öğrenciler 110 itfaiye ekibini temsili olarak canlandırıp mutfakta çıkan yangını söndürdüler.

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