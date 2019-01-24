Karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatilinin keyfini Serdivan Trafik Park'ta çıkarıyor.

Trombolinden mini trene, akıl oyunlarından pedallı araçlara kadar farklı etkinliklerle misafirlerini ağırlayan Serdivan Trafik Park'ta öğrenciler uzman eğitmenler eşliğinde hem öğreniyor hem de eğleniyorlar. Çocuklar Trafik Park'ta gönüllerince eğlenirken, büyükler de alandaki yürüyüş parkuru ve fitness aletlerinden istifade ederek vakitlerini spor yaparak değerlendirme fırsatı buluyor. Serdivan Trafik Park, haftanın her günü saat 18.00'a kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.