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Öğrenciler, zabıtanın görevlerini öğrendi

Aykut Yiğit ve Ahmet Akkoç Orta okulu öğrencileri, Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün, "Zabıtayı Tanıyalım" etkinliğinde zabıtanın görevlerini tanıdı.

Aykut Yiğit ve Ahmet Akkoç Orta okulu öğrencileri, Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün, "Zabıtayı Tanıyalım" etkinliğinde zabıtanın görevlerini tanıdı.



Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü komiseri Mazi Selvi ve zabıta memurları Emrah Boyalı ile Ömer Öz okullarda başlatılan “Zabıtayı Tanıtalım” etkinliği kapsamında Ahmet Akkoç ve Aykut Yiğit okulu öğrencilerine eğitim verdi. Zabıtanın çevre temizliğinden, şehir içi trafik, pazar yerleri ve fırın denetimlerine kadar birçok görevi olduğunu ifade eden Mazi Selvi, zabıtanın görev alanlarında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi verdi.



Zabıtanın belediye sınırları içinde belde düzenini korumak amacıyla kanunlar çerçevesinde kendisine verilen yetkiyi yapmakla sorumlu olduğunu ifade eden Zabıta Memuru Emrah Boyalı ise, “Biz Belediyenin vitrini olarak zabıtanın gülen yüzünü hem esnafa hem de vatandaşa yansıtmaya çalışmaya çalışıyoruz. Bizim için uyum önemli. Zabıtanın halk nazarında eskiden bu güne gelen kötü bir imajı var. Biz bu anlayışı değiştirerek Zabıtanın gülen yüzünün de olduğunu gösterip, elimizden geldiğince Zabıta'yı tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.

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