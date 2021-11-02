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Öğrencilerden eğitime macera dolu bir mola

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte kültürel ve sportif etkinliklere devam eden Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), öğrencilere Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park’ta iki gün süren etkinlik düzenledi.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte kültürel ve sportif etkinliklere devam eden Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), öğrencilere Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park'ta iki gün süren etkinlik düzenledi.


SUBÜ yeniden yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte öğrencilere yönelik kültürel ve sportif faaliyetler de başladı. Bu doğrultuda SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park'ta iki gün süren bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler Macera Park Sorumlusu Yılmaz Kalk'tan aldıkları eğitim ve öğrendikleri kurallar doğrultusunda zorlu parkurlarda mücadele ederek güç, denge ve cesaret gerektiren engellerle mücadele ettiler. Etkinliğe 120 öğrenci katılırken SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada farklı alanlardaki etkinliklerin devam edeceği, öğrencilerin ve ilgilenenlerin üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden bilgi edinebileceği ifade edildi.

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