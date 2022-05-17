Öğrencilerden kalite güvencesi çalıştayı

SUBÜ Genç Kalite Topluluğu ve YÖKAK Öğrenci Komisyonu iş birliği ile öğrencilere yönelik ‘İç Kalite Güvencesi Sisteminde Kalite Öğrenci Toplulukları: Rol ve Katkılar' başlıklı bir çalıştay düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Kalite Topluluğu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu iş birliği ile öğrencilere yönelik olarak ‘İç Kalite Güvencesi Sisteminde Kalite Öğrenci Toplulukları: Rol ve Katkılar' başlıklı bir çalıştay düzenlendi. Çalıştaya SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, SUBÜ Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Selcen Vodinalı, YÖKAK Uzmanı ve Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ, YÖKAK Öğrenci Komisyonu Başkan Yardımcısı Sena Çatal ve topluluk ile komisyon üyesi öğrenciler katıldı.

YÖKAK çalışmalarının tanıtıldığı çalıştayda daha sonra; Öğrenci topluluklarının karşılarına çıkan engeller nelerdir? Bu engellere ne gibi çözümler üretilebilir? Kalite öğrenci toplulukları kaliteyi yaymak adına nasıl etkinlikler gerçekleştirebilir? gibi sorulara yönelik grup çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalarda gruplar iş birliği içerisinde fikirlerini resmederken, SUBÜ Genç Kalite Topluluğu üyelerinin etkileşimli bir çalıştay ile kalite süreçlerine öğrenci katılımını artıracak faaliyetlere ve kalite güvencesi sistemine yönelik fikirleri tartışıldı. Program sonunda SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar tarafından katkıları nedeniyle YÖKAK ekibine teşekkür belgesi takdim edildi.