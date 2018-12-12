Öğrencilerden özel çocuklara özel proje

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, "Farkındayız Uğur Böceklerinin Yanındayız" başlıklı proje gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 günü kapsayan proje kapsamında proje ekibi ilk olarak; Serdivan ilçesinde bulunan ve otizmli çocuklara hizmet veren anaokulunun öğretmenleri ve öğrencilerini eğlence merkezine götürerek gün boyu çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.

Okulu çeşitli günlerde ziyaret eden proje ekibi öğrencilerle birlikte kek yaptı, tedavi ve gelişimleri için ihtiyaçları olan C vitamini sularını hazırladı. Ekip projenin bir diğer ayağında ise anaokulunun “Uğur Böcekleri” sınıfını yeniledi. Sınıfta öğrencilerin algı ve yeteneklerini güçlendirmek, onları sakinleştirmek ve ferah bir ortam sağlamak amacıyla sınıf masalarını, halıları, panoları, oyuncakları, hikaye köşeleri, dolapları ve perdeleri yenileyen ekip üyeleri sınıfı da rengarenk döşeyip boyadı. Ayrıca çocukların yaş ve gelişim düzeylerine göre kitaplık oluşturdu.

Projenin son adımında ise sunum programı gerçekleşti. Programa Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, Şube Müdürü Murat Arslan, Serdivan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Nesrin Girgin, Sapanca Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Servet Sezgin, Öğr. Gör. Zuhal Erol, projenin gerçekleştirildiği okun Müdürü Murat Bulgan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Program açılışında konuşan Bölüm Başkanı Sezgin, özel çocukların eğitimiyle ilgilenen annelerin ve öğretmenlerin kutsal bir görevi yerine getirdiklerini söyleyerek projeye verdikleri destek için teşekkür etti. Projede emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür eden Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım ise, “Halkla İlişkiler öğrencileri kendilerini bu özel çocuklarımızın yerine koyarak uzun zamana bu yaydıkları etkinlikler hem farkındalık oluşmasına vesile oldu hem de çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimizin güzel zamanlar geçirmesini sağladı” dedi.

Törende konuşmaların ardından yenilenen Uğur Böcekleri sınıfının açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Halkla İlişkiler Programı öğrencileri günün unutulmaması ve projelerinin sürdürülebilir olması adına özel yaptırdıkları kupaları açılışa gelen protokol üyeleri ve davetlilere takdim etti.