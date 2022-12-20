Öğrencilere +1 eğitim modeli anlatıldı

SUBÜ akademisyenleri, Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen Üniversite Tercih ve Bölüm Tanıtım Günleri'nde üniversite adaylarına +1 eğitim modelini anlattı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Tercih Fuarcılık tarafından Sakarya ve Kocaeli'nde gerçekleştirilen Üniversite Tercih ve Bölüm Tanıtım Günleri'nde yer alarak üniversite adayı öğrencilerle buluştu. SUBÜ'nün çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarından akademisyenler üniversite sınavına girecek aday öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Kocaeli'de 19, Sakarya'da 18 kişilik ekiple fuarda yer alan SUBÜ'nün standında hazırlanan broşür ile kataloglarla üniversite ve +1 eğitim modeline ilişkin detaylar öğrencilere aktarıldı.