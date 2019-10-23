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Öğrencilere etkili iletişim anlatıldı

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu (EMK) tarafından ‘Etkili İletişim Becerileri’ eğitimi düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu (EMK) tarafından ‘Etkili İletişim Becerileri' eğitimi düzenlendi.


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen eğitime eğitmen Batuhan Kürkçü konuşmacı olarak katıldı. Kürkçü, konferansta öğrencilere etkili iletişim becerilerini anlattı. Amaçlarından bazılarının okul ve akademi kurmak olduğunu belirten Eğitmen Kürkçü, iletişimin tanımını yaptı. Konuşmasının devamında iletişimin faktörlerini açıklayan Kürkçü, aynı zamanda iletişim ilkelerine de değindi.


Eğitmen Batuhan Kürkçü, iletişimde temel ilkelerin olduğunu, iletişimsizlik kavramının doğru olmadığını ve insanların her durumda iletişim kurabileceklerini belirtti. Bir mesajın ulaşma kanallarını anlatan Kürkçü, “Ne söylediğinizin hiçbir önemi yok. Söylemek istediğinizi nasıl söylediğiniz önemlidir” dedi.

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