Öğrencilerin ter döktüğü LGS sona erdi

Sakarya'da binlerce öğrenci, pandemi tedbirleri altında girdikleri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında iki ayrı oturumda ter döktü. Heyecan ve stres dolu dakikaları anlatan öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı 16 Temmuz tarihini heyecanla beklemeye başladı.

Sakarya'da öğrenciler, LGS sınavında kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Bu yıl öğrenciler sınava öğrenim gördükleri okullarda girerken, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu. İki oturumun yapıldığı sınavdan çıkan öğrencilerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken, bazı öğrencilerin ise sınavdan mutlu çıktıkları görüldü. Zorlu bir süreçten geçerek bir ilki yaşayan öğrenciler, yaşadıkları heyecan ve stres dolu dakikaları anlattı.

"Stresten kurtulduğum için çok mutluyum"

Rahat bir sınav geçirdiğini dile getiren Mina Güler, “Sınav süreci biraz zor oldu aslında, evde izlediğim videolarla çalışmaya çalıştım. Onun dışında stresten kurtulduğum için mutluyum, çok büyük bir stres vardı, herkes baskı yapıyordu, yani öğretmenlerimiz ve ailemiz olsun. Güzel geçti ve bitirdik sınavı. Sınava girişte öğretmenlerin durun, bekleyin biraz uyarılarıyla karşılaştım. Öncelikle sınava girişte maskemizi attırdılar ve bize yeni maske verdiler, dezenfektan sıktılar. Olduğunca temiz olduğunu düşünüyorum ve inşallah hiçbirimizde hastalık olmaz. Sınav esnasında 2 kişilik sıralarda tek kişi oturduk. Sınav başlayana kadar cidden nefes alamadık maske dolayısıyla ama sınav esnasında maskeyi çıkarttırdılar ve rahat sınav geçirdik” dedi.

"Sınav esnasında maske takmamız bizi çok etkiledi"

Canlı dersler ve öğretmenlerinin bu süreçte kendilerine büyük destek verdiğini ifade eden Gamze Tan isimli öğrenci, “Bizim için aslında çok zor oldu okula gidememek ve evde çalışmak. EBA bu süreçte bize çok destek sağladı videolar ve canlı dersler ile. Öğretmenlerimiz çok ilgilendiler. Ama tabii sınav esnasında maskeyi takmamız bizi çok etkiledi. Sonuçta maskeyi çıkarıp çene hizamıza takmamıza izin verdiler ama o şekilde tutmamız dahi bizi psikolojik olarak ta olabilir ama bizi etkiledi. Yine de sınavımız çok zor değildi, sözel bölüm iyiydi ama sayısal bölümde biraz zorlandım. Bütün öğretmenlerimize de buradan teşekkür ediyorum, bizlerle gerçekten çok ilgilendiler pandemi süreci boyunca. Okula gelmesek dahi çok destek sağladılar EBA ve diğer yerlerden. Aslında tabii olumsuz etkiledi bu süreç ama öğretmenlerimiz bu açığı kapatmamıza çok yardımcı oldu” diye konuştu.

"Bu süreçte evde daha çok disiplinli çalışmaya başladım"

Avukatlığı hedeflediğini ve sınavının güzel geçtiğini söyleyen Sude Zurnacı ise, “Sınav sürecinde her zaman planlı çalıştım, okul varken. Daha sonrasında korona virüsü gelince EBA'dan canlı dersler vardı onlara katıldım. Bu süreçte evde daha çok disiplinli çalışmaya başladım. Okul sürecinde anlamadıklarımı hocalarıma tekrardan sordum. Böyle devam etti. Sınav girişinde ilk önce okul bahçesinde sıraya girdik sosyal mesafeyi koruyarak. Daha sonrasında elimize dezenfektan sıktık, yeni maskeler verildi. Sınav esnasında çok fazla heyecanımız vardı ilk öncelikle, daha sonrasında sınav kağıtları verilince ve bekleyince heyecanımı yendim. Sınavım güzel geçti kolaydı, hedefim avukat olmak ve onunda en üst seviyesine çıkabilmek inşallah” şeklinde konuştu.

Sınavın bitmesi ile gözler 16 Temmuz'da açıklanacağı duyurulan sınav sonuçlarına çevrildi.