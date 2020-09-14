Öğrencilerine canlı yayında ders verirken sigara içen öğretmene idari soruşturma

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde canlı yayında ders verdiği esnada sigara içen İngilizce öğretmeni hakkında Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Şirinevler Ortaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan M.E.B.D., öğrencilerine canlı yayında ders verdiği esnada sigara içti. Durumu fark eden bir veli, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alarak Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmeni açığa alarak hakkında idari soruşturma başlattı.