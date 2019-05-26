Öğretmen ve öğrencilerden velilere "zeka oyunları" kursu

Sakarya'nın Söğütlü ilçesine bağlı Yeniköy İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından mahalle sakinleri ve velilere açılan kursta zeka oyunları eğitimi verildi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde öğrenci ve öğretmenler tarafından farklı bir projeye imza atıldı. İlçede bulunan Yeniköy İlkokulu idareci ve öğretmenleri, zeka oyunlarını velilere tanıtmak, kuşaklar arası iletişimi güçlendirmek, öğrencilerin aileleriyle daha kaliteli bir zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla "Zeka kuşağı" adı altında bir proje başlattı. Söğütlü Kaymakamlığı, Söğütlü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeniköy Mahalle Muhtarlığı ve mahalle sakinlerinin destek verdiği proje kapsamında 2018 yılı Aralık ayından Mayıs ayına kadar her perşembe günü ders bitiminde, 14.30 - 15.30 saatleri arası okula gelen gönüllü velilere, Yeniköy İlkokulu sınıf öğretmenleri Neslihan Yıldız ve Betül Yurdakul tarafından zeka oyunları eğitimi verildi. Öğrencilerin de görev aldığı kursta reversi, q bitz, mangala gibi zeka oyunları öğretilirken, kurs sonunda gerçekleştirilen turnuva ile katılımcılara sertifikaları ve çeşitli hediyeler verildi.

Kursa katılarak kurs sonundaki turnuvada finale kalan Ayşe Bilgin adlı kursiyer, projeden çok memnun olduklarını, hayatlarının tek düzelikten çıktığını ve sosyalleşme imkanı bulduklarını söyledi. Finalistlerden Tuğçe Kanbil de, ev işlerinin haricindeki zamanlarda televizyon izlemekle vakit geçirirken, proje ile birlikte zeka oyunları oynayarak hem çocuklarıyla iletişimlerinin güçlendiğini hem de daha verimli zaman geçirdiklerini ifade etti.

Yeniköy İlkokulu Müdürü Melih Demir, proje ile yeni neslin oynadığı oyunları eski kuşaklara aktarmayı, nesiller arası iletişimi güçlendirmeyi, özellikle mahallelerindeki bayanların sosyalleşmelerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirterek, sonraki aşamalarda eski oyunları yeni nesillere tanıtmaya yönelik bir proje planladıklarını ifade etti. Demir proje sayesinde mahallelerindeki kıraathanelerde bile klasik kıraathane oyunları yerine zeka oyunları oynanmaya başladığını da sözlerine ekleyerek velilerinden oldukça olumlu tepki ve dönütler aldıkları bu projeye destek veren Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı, Yeniköy Mahalle Muhtarı Ahmet Özüak ile projede yer alan öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.