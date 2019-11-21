Öğretmenler hedefleri bulmak için kıyasıya yarıştı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Mehmet Gölhan İlk ve Ortaokulu öğretmen ve idarecileri, Kasım ayı mesleki çalışma programı kapsamında oryantiring yarışması yaptılar. Zamana karşı yarışan öğretmenler, kıyasıya bir mücadele örneği sergilediler.

Erenler Mehmet Gölhan İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan idareci ve öğretmenler, Kasım ayında verilen ara tatilde, mesleki çalışma programı kapsamında Beden Eğitimi öğretmeni Mehmet Çakan rehberliğinde oryantiring yarışması yaptılar. Anasınıfı öğretmenlerinden okul müdürüne kadar, tüm öğretmenlerin katıldığı ve kıyasıya mücadele verdiği yarışmada, yaklaşık 30 öğretmen, 2'şerli takımlar halinde hedefleri bulmak için birbirlerine ve zamana karşı yarıştılar. Bekirpaşa Mahallesi'nde daha önceden yerleştirilen hedefleri, ellerindeki kroki ve haritalarla bulmaya çalışan ve zaman zaman hedefleri bulmakta zorlanan öğretmenler, yarışı en kısa sürede tamamlayarak birinci olmak için koşmak zorunda kaldılar. Büyük heyecanla gerçekleşen yarışmayı, 8 dakika 53 saniyede bitiren Matematik Öğretmeni Büşra Birbir ile İngilizce Öğretmeni Kübra Cengiz kazandı.