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Öğretmenler Korosu geceye damga vurdu

Erenler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Yrd.

Doç. Dr. Sertan Demir yönetiminde kurulan Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu, dinleyicilerin beğenisini kazandı.



Yrd. Doç. Dr. Sertan Demir yönetiminde kurulan Türk Halk Müziği grubu Erenler ilçesindeki öğretmenlerden oluşuyor. Bu yıl 3.'sü Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konser, izleyenlerden tam not aldı. 17'si bayan ve 11 erkek koristin yer aldığı Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosunca düzenlenen konsere Erenler İlçe Kaymakamı Salih Karabulut, İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Yalçın, İl Şube Müdürleri Yakup Çakmak, Mehmet Taşkıran, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, Şube Müdürü M. Sait Aydın, İlçe İdare Kurulu Üyeleri Kurum Müdürleri, AK Parti Söğütlü Belediye Başkan Aday Adayı Koray Oktay Özten, okul müdürleri ve öğretmenler ile aileleri katıldı. Gecede solo ve koro halinde türküler okundu. Türk Halk oyunları gösterileri sergilendi.

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