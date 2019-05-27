Oğuz Gıda ailesi iftarda buluştu

Hendek'te faaliyet gösteren, Türkiye'nin içecek sektöründeki üreticilerinden Oğuz Gıda, fabrika personeli ile Hendek Gençlik Merkezi'nde iftar programında buluştu.

Hendek 2'nci Organize Sanayi Bölgesinde bulunan modern fabrikasında üretip dünyaya satan ve son yıllardaki üretim satışı başarısı ile dikkatleri üzerine çeken Oğuz Gıda, bölge müdürleri, fabrika personeli ve aileleriyle Hendek Gençlik Merkezi'nde iftar programında bir araya geldi. Tasavvuf müziği eşliğinde semazenlerin gösteri sunduğu iftar programında Oğuz Gıda Genel Müdürü Hulusi Oğuz ve ailesi, çalışma arkadaşları ve ailelerinin masalarını ziyaret ederek, birlik ve beraberliğin sağlandığı bu anlamlı geceye katıldıkları için çalışanlara teşekkür etti.