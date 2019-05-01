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Okçulukta 1.'lik Sakarya Büyükşehir Belediyesporun oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Avcılık ve Atıcılık Takımı 26-28 Nisan tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilen 1.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Avcılık ve Atıcılık Takımı 26-28 Nisan tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilen 1. Bölgesel Trap Türkiye Şampiyonası'na katıldı.


Büyükşehir Belediyespor Avcılık ve Atıcılık Takımı sporcusu Kamil Uzak, Bursa'da düzenlenen 1. Bölgesel Trap Türkiye Şampiyonluğunda 1. oldu. Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Kamil Uzak, Türkiye Şampiyonluğunu elde etti. Aynı branşta yarışmaya katılan İsmet Kurteş ise şampiyonayı 10. tamamlayarak baraj puanını aşmayı başardı.

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