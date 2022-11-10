OKM'de Sefa Doğanay rüzgarı

Adapazarı Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde ünlü komedyen Sefa Doğanay'ı Orhangazi Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşturdu.

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleri vatandaşların ilgisiyle devam ediyor. Türk halk müziğinin sevilen seslerinden Elif Buse Doğan konserinin ardından ünlü komedyen Sefa Doğanay, Orhangazi Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Doğanay'ın gösterisine vatandaşlar da ilgi gösterdi. Program sonunda Sefa Doğanay'a teşekkür ederek hediye takdim eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Çok keyifli anlar yaşadık. Bizlere güzel anlar yaşattığı için sanatçımıza çok teşekkür ediyor, yoğun ilgi gösteren kıymetli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Adapazarı, kültür ve sanatla güzel” dedi.