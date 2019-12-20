Okul müdürleri geleneksel spor oyunları ile motive oldular

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve Sakarya'da görev yapan okul müdürlerinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel Spor Oyunları ile motivasyonun arttığı etkinliklerde heyecanlı dakikalar da yaşandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde motivasyon program düzenlendi. Sakarya'da görev yapan 600 okul müdürünün katılımıyla Geleneksel Spor Oyunlarının gerçekleştirildiği etkinlik renkli görüntülere sahne olurken; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç da eğitimcilere eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve iki gün süren eğitim seminerlerinin ardından okul müdürlerinin motivasyonlarını arttıran, spor aktiviteleri ile hareket kazanmalarını sağlayan geleneksel spor oyunları etkinliğinde heyecanlı dakikalar yaşandı. Yumurta yarışı, yakar top, top kapmaca, halat çekme yarışmaları gibi geleneksel oyunlar yeniden gün yüzüne çıkarılırken; eğitimciler destek ve iş birliği dolayısıyla Başkan Ekrem Yüce'ye teşekkürlerini iletti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edileceği ve çeşitli sportif faaliyetlerde buluşmayı sürdüreceklerinin altı çizildi.