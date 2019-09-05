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Okullar yeni döneme hazırlanıyor

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe sınırları dahilinde ihtiyaçları tespit edilen okulları yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlıyor.

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe sınırları dahilinde ihtiyaçları tespit edilen okulları yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlıyor.


Adapazarı Belediyesi ekipleri muhtarlıklardan ve okul yönetimlerinden gelen talepleri değerlendiriyor, okulların bahçe ve çevresindeki eksikleri tamamlıyor. Okul öncesi eğitimin bu hafta başladığı yeni dönemde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından okul çevresinde gerekli çalışmalar yapılarak büyüyen otlar kesiliyor, ağaç dalları budanıyor. Okul çevrelerinde düzenleme çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise ilçe sınırları dâhilindeki tüm okullarda tespit edilen eksiklere göre okul çevrelerinde kilitli parke ile kaldırım çalışması yapıyor.

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