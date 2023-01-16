Okullarda obezitenin önüne "Fit For Kids" projesiyle geçilecek

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki pilot okullarda, obezitenin önüne geçmek ve öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacıyla yürütülecek "Fit For Kids" projesinin çalışmaları başladı.

Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021 Erasmus+ teklif çağrısı döneminde Danimarka Ulusal Ajansına sunularak kabul gören ve ortakları İtalya'dan bir spor organizasyonu ile Danimarka'dan öğrencilere yönelik sağlıklı beslenme ve spor alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan "Fit For Kids" projesi çerçevesinde, bir dizi okul ve makam ziyaretleri gerçekleştirildi.

Okul ziyaretleri çerçevesinde pilot okul olarak seçilen Özel Mefkure Okulları, Yeşiltepe Ortaokulu ve Süleyman Şah Ortaokulunda okul yöneticileri ve proje yürütücüsü öğretmenlerle gerçekleştirilen toplantılarda öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik olarak oluşturulacak dijital ortamın içerikleri hakkında görüş alışverişi yapıldı. Erenler Kaymakamı Günhan Yazar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç da ziyaret edilerek, proje hakkında bilgi verildi. 3 gün süren program sonunda proje ortakları yabancı misafirler, ziyaret ettikleri kurumlardan takdim edilen çeşitli hediyelilerle ülkelerine uğurlandı.

Obeziteye karşı mücadeleyi, sağlıklı yaşam ile sağlıklı beslenmeyi hedefleyen ve 24 ay sürecek olan proje çerçevesinde seminerler ve çalıştaylar gerçekleştirilecek. Projenin sonunda da sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite, spor, öğrenci ve veli koçluğu, sportif destek gibi temalar ihtiva eden, 3 dilde dijital modül oluşturulacak.