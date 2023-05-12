Okullardan elektronik eşya çalan iki şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki ayda okullardan ve gasilhaneden elektronik eşya çalan iki şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hendek ilçesinde Mart ve Nisan aylarında 6 okul ve gasilhaneden bilgisayar ile elektronik eşyaların çalınması üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektifleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen R.D. ve H.K. operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda okullardan çalınan çok sayıda televizyon, bilgisayar ve elektronik eşya ele geçirildi. Malzemeler okullara teslim edilirken, işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.