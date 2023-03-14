Olaylı geçen Sakaryaspor- Yılport Samsunspor maçına ceza yağdı

Lig'in 25. haftasında oynanan Sakaryaspor-Samsunspor karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin verilen cezaları açıkladı.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında oynanan ve hem saha içi hem de tribünlerde çeşitli olaylların yaşandığı Sakaryaspor - Samsunspor karşılaşmasında PFDK'ya sevk edilen iki takıma verilen cezalar belli oldu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

“Sakaryaspor'un, 09.03.2023 tarihinde oynanan Sakaryaspor - Samsunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ‘ihtar cezası' ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu alt tribünü 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, batı alt tribünü 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, kuzey alt tribünü 103, 104, 105, 106, 107, 108 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet çerçevesindeki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada Sakaryaspor'un, taraftarlarının ve mensuplarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle ‘2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası' ve 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu batı alt tribünü 134 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet çerçevesindeki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, birinci ve ikinci maddede iki farklı eylem sebebiyle bloke edildiği belirtilen batı alt tribünü 134 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet çerçevesinde kartlarının toplamda takip eden iki ev sahibi müsabakada bloke edilmesine, aynı müsabakada Sakaryaspor'un, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ikinci kez gerçekleştirilmesi sebebiyle 35 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Sakaryaspor'un stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Sakaryaspor sporcusu Ümit Kurt'un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Samsunspor Kulübü'nün, 09.03.2023 tarihinde oynanan Sakaryaspor - Samsunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle 28 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Samsunspor Kulübü sporcusu Yusuf Abdioğlu'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Samsunspor Kulübü sporcusu Zeki Yavru'nun, ihraç öncesi rakip takım taraftarlarına ve rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Yılport Samsunspor Kulübü sporcusu Zeki Yavru'nun, ihraç sonrası rakip takım mensuplarına yönelik hakareti sebebiyle 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”