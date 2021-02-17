İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Olimpik Grekoromende Büyükşehirli 5 sporcu Milli takıma seçildi

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü bünyesinde yeni kurulan olimpik grekoromen güreş takımı ilk başarılarına imza attı.

TGF tarafından İstanbul'da düzenlenen Milli takım kamp kadrosu belirleme müsabakalarında Büyükşehirli 5 sporcu Milli takım kampına katılmaya hak kazandı.


Birçok farklı branşta eğitim veren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde olimpik grekoromen güreş takımı kuruldu. Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye derecelerine sahip 21 sporcudan oluşan yeni güreş takımı alanında büyük tecrübeye sahip 4 antrenörle 2024 olimpiyatlarına hazırlanıyor. Bu hazırlıklar kapsamında Türkiye Güreş Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ‘2021 Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonası Milli Takım Kamp Kadrosu Belirleme' müsabakalarına katılan grekoromen güreş takımı ilk başarılarına imza attı.


Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde yeni kurulan olimpik grekoromen güreş takımımız ilk başarılarına imza attı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ‘2021 Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonası Milli Takım Kamp Kadrosu Belirleme' müsabakalarına katılan güreş takımımızdan 5 sporcumuz milli takım kampına katılmaya hak kazandı. 23 kulüpten 300'ün üzerinde sporcunun katıldığı müsabakalarda Büyükşehirli sporculardan Abdülsamet Başar, Yunus Özel, Ensar Karabacak, Serhat Kırık ve Bedirhan Tan Milli takım kampına seçildi. 2024 Olimpiyatlarına sporcu yetiştirme adına eğitimlerine devam eden olimpik grekoromen güreş takımımızın sporcularını kutlar, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.