Ölü yunuslar sahile vurdu, vatandaş tepki gösterdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2 ölü yunus balığı karaya vurdu. Balıkları fark ederek kayda alan vatandaşın, “Çok yazık bunun gibi 5-6 tanesi sahile vurmuş” sözleri dikkatlerden kaçmadı.

Karasu ilçesinde 2 yunus balığının sahile vurduğunu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer tarafından incelenen yunus balıkları, daha sonra belediye ekiplerince sahilden kaldırıldı. Balıkları fark eden vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde ise, “Çok yazık bunun gibi 5-6 tanesi sahile vurmuş, araştırılmasını istiyoruz” sözleri dikkatlerden kaçmadı.