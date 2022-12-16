Ölümle neticelenen baba-oğul kavgasında 5 gözaltı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde babasıyla yaşadığı arbede esnasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 34 yaşındaki gencin olayına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahsın bıçakla yaralanmasının ardından yaklaşık bir saat evde durduğu ve daha sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Konuya ilişkin olarak evde bulunan ve gözaltına alınan aile üyeleri adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Arifiye ilçesi Abdibey Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelmişti. İddiaya göre, Kerim Türk (34) anne ve babasının yaşadığı eve alkollü şekilde gitti. Kerim Türk ve babası A.T. (60) arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede arbedeye dönüşen olayda Kerim Türk, babası A.T.'nin elindeki bıçakla yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı genç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Türk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan aile üyeleri adliyeye sevk edildi

Yaşanan arbede neticesinde yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 34 yaşındaki Türk'ün ölümüne ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemeler ve ifadeler sonrasında şahsın bıçakla yaralanmasının ardından yaklaşık bir saat evde durduğu ve daha sonrasında durumun anlaşılarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildiği öğrenildi. Olay esnasında evde bulunan baba A.T., anne F.T., kız kardeş B.T., erkek kardeş K.T. ve eşi B.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.