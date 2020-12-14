Önce güvenlik kamerasına, sonra jandarmaya yakalandılar

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çeşitli tarım aletleri çalan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi ve çevre mahallelerde yaklaşık 1 hafta önce meydana gelen hırsızlık olayları hakkında jandarma ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin E.Y. ve C.Ş. olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla Söğütlü ilçesinde suçüstü yakalanan 2 şüphelinin evlerinde çaldıkları tırpan ve fındık toplama motoru ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin araçla gelmesi, evin içine bakması ve daha sonrasında tarım aletlerini çalarak uzaklaşması yer aldı.