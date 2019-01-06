“Öpülesi Eller Başımızın Tacı” sloganıyla YADEM 15 bin vatandaşa ulaştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmetlerini sürdüren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) 2018 yılında 15 bin vatandaşa ulaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Öksüzoğlu, 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet sunan YADEM'in, yeni yılda da yaşlıların hizmetinde olmaya devam edeceğini belirtti. Öksüzoğlu, “Öpülesi Eller Başımızın Tacı” sloganıyla 2019 yılında da hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

YADEM çatısı altında yapmış oldukları hizmetler hakkında açıklamalarda bulunan Öksüzoğlu, “Sakarya'da yaşayan, bakacak kimsesi bulunmayan, günlük yaşam faaliyetlerini yapmakta zorluk çeken ve evlerinde bakılmaya ihtiyaç duyan 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımızın ev temizliği, kişisel bakımlarını, psikolojik destek, fizik tedavi ve hastane refakati gibi birçok alan ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. Bunun yanında hobi kursları, doğa yürüyüşleri, geziler ve ücretsiz sağlık taramaları da 65 yaş ve üzeri yaşlıların katılabilecekleri etkinlikler arasında yer alıyor” diye konuştu.

Öksüzoğlu konuşmasının devamında ise, “2018 yılı içerisinde; 845 yaşlımızın ev temizliğini, 672 yaşlımızın kişisel bakım ve hizmetini, 289 yaşlımıza psikolojik destek, bin 675 yaşlımıza fizik tedavi, bin 182 haneye ziyaret, bin 235 saat hobi kursları, 23 doğa yürüyüşü, sinema gösterimleri, geziler, sergiler ve birçok alanda yapılan hizmetlerle 2018 yılını dolu dolu geride bıraktık. İnşallah 2019 yılı içerisinde ‘Öpülesi Eller Başımızın Tacı' sloganıyla hizmetlerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.