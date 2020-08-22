İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan otluk yangını Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan otluk yangını Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz ile birlikte itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşların yanı sıra Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) personeli de destek verdi.


Ekipler ve vatandaşların da desteğiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.