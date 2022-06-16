İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ormanlık alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede bulunan eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede bulunan eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Sabırlı Mahallesi Emirler Sokak'taki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını bölgedeki eve sıçramadan söndürdü.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.