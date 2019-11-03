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Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde küçük bir ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde küçük bir ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.


Yangın, Kaynarca ilçesi Şeyhtımarı Yakupkalfalar Mahallesinde bulunan 5 dönümlük ormanlık alanda çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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