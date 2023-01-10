Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde dün gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Harmanlı Mahallesi mevkiinde bulunan bir ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Akyazı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle zaman zaman büyüyen yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.