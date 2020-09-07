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Ormanlık alanda kaybolan iki kadını Off-Road ekibi buldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan Acelle Yaylası’nda gezintiye çıktıkları ormanlık alanda kaybolan iki kadın, Off-Road yapan grup tarafından bulundu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Acelle Yaylası'nda gezintiye çıktıkları ormanlık alanda kaybolan iki kadın, Off-Road yapan grup tarafından bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Taraklı Karagöl Yaylası'na doğa gezisi için gelen gruptan iki kadın, ayrıldı. Havanın kararması ile birlikte dönüş yolunu bulamayan iki kadın, ormanlık alanda kayboldu. Gezintiye çıkan iki kadından haber alınamaması üzerine durum AFAD ve jandarma ekiplerine bildirildi. Bölgede arama çalışması başlatan ekiplere, Akyazı'dan Off-Road yapmak için Acelle Yaylası'na giden gurup yardım etmek isteyerek kayıp olan kadınları aramaya başladı. Bir süre sonra kayıp olan kadınları bulan Off-Road ekibi durumu jandarma ekiplerine bildirerek ekiplere teslim etti.


Off-Road ekibinden Erol Sarı, “Arkadaşlarla gece Acelle Yaylası'na gezmeye gittik. Burada jandarmaya rastladık. İki kadının kaybolduğunu öğrendik. Yardım olsun diye aramaya katıldık. Ayrı yerlerde arama yaparken kadınları bulduk. Kendilerine yemek verdik. Taraklı jandarma Acelle'ye gelip teslim aldı” dedi.

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