Ortadan ikiye bölünen araçtan cansız bedeni çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun direğine çarparak ikiye bölündü. Meydana gelen kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Karasu ilçesi D-650 Karayolu Yuvalıdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre Çulhaoğlu (26) idaresindeki 54 ADM 386 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonuna ait direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölünen aracın sürücüsü Emre Çulhaoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde Çulhaoğlu'nun cansız bedeni, hurdaya dönen araç içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çulhaoğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.