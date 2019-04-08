Ortaokul öğrencilerinden Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret

sınıf öğrencileri Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Polis teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve Polis Haftası münasebetiyle Ozanlar Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemindeki (KGYS), Olay Yeri İnceleme, ile Basın Personel Müdürlüğünü; Sosyal Bilgiler öğretmeni Alpaslan Şahan eşliğinde ziyaret ettiler. Birimleri gezen öğrencilerin en çok dikkatini bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) birimi çekti. Güvenlik kameralarını ve bunların işleyişini dikkatlice takip eden öğrenciler, yetkililerinden bilgiler aldı.

Diğer yandan öğrenciler, 155 hattına telefon geldikten sonra ne gibi çalışmaların takip edildiğini öğrenmiş olurken, Son olarak öğrenciler, Basın ve Personel Şube Müdürlüğüne geçtiler. Ozanlar Ortaokulu 7/F sınıfı öğrencisi Arda Genç Basın ve Personel Şube Müdürü Özay Yıldırım'a çiçek taktim etti. Genç, “Biliyoruz ki çocukların duası kabul olur. Allah'ım tüm polis abilerimizi, ablalarımızı korusun. Bizlerin rahatı ve huzuru için burada ve vatanımızın her yerinde nöbet tutan polisimize yardım et. Biz minik yüreklerimizle, dualarımızla onların yanınızdayız. Gece gündüz demeden asayişi sağlamak ve vatandaşın huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi için mücadele veren tüm polislerin Polisler Haftası'nı kutlarım” dedi.

Özay Yıldırım ise ziyaretten ötürü öğrencilere teşekkür ederek, “Özellikle öğrencilerimiz gerçekleştirdiği ziyaretler bizleri daha fazla mutlu ediyor. Yarının büyükleri olan bu öğrencilerimizin polislere yönelik yüreklerinde anlam dolu sevgisi, bizlere daha fazla güç veriyor. Arda Genç'in de ifade ettiği gibi, huzurun ve güvenliğin simgesi olan polis teşkilatımıza olan güvenleri, bize daha fazla güç veriyor. Öğrencilerimize yaptıkları ziyaretlerden ötürü teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonrasında polisler tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.