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OSB'de korkutan fabrika yangını

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan 2.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir alüminyum fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Yangın, Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir alüminyum fabrikasında çıktı. Kısa sürede fabrikanın içerisini saran alevler için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Büyük çapta hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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