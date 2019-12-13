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Osmanlı'nın kültürü sanatı ve sokaktaki yaşamı anlatıldı

SAÜ’de ‘Osmanlı’da Kültür-Sanat ve Sokakta Yaşam’ konulu etkinlik düzenlendi.

SAÜ'de ‘Osmanlı'da Kültür-Sanat ve Sokakta Yaşam' konulu etkinlik düzenlendi.


Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu tarafından “Osmanlı'da Kültür-Sanat ve Sokakta Yaşam” konulu bir etkinlik düzenlendi. SAÜ Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirilen ve bu yıl 5'incisi düzenlenen etkinlikte, 600 yıl boyunca üç kıtaya hükmeden tarihin en büyük imparatorluklarından birisi olan Osmanlı Devleti'nin kültürü, sanatı ve sokaktaki yaşamı tanıtılarak, önemini daha iyi anlatabilmek amaçlandı. Osmanlı kahve kültürünü yaşatmayı da amaçlayan etkinlikte, sanat çerçevesinde ebru sanatı, halı dokuma sanatı, çini sanatı, minyatür ve hat sanatı eserleri sergilendi. Ayrıca sergiyi ziyaret eden misafirlere közde kahve ikram edildi.

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