OSM'de ‘Deli Tomarı' adlı söyleşi gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Deli Tomarı' adlı söyleşi-imza günü ile devam etti. Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak Sadık Yalsızuçanlar katıldı. Programda Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan ve çok sayıda sanatsever yer aldı.

“3 ayrı bölüm”

Yazar Sadık Yalsızuçanlar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Doğmuş olduğum şehir Malatya'dan itibaren 2 farklı şehirde daha ikamet etme durumum oldu. Burada tanımış olduğum delileri, meczuplardan biraz da merakımdan dolayı literatür taraması yaptım. TRT'de çalıştığım yıllarda da birçok il gezme fırsatı buldum ve tanımış olduğum delileri, olayları kitabımda yazmak istedim. Kitabımı 3 ayrı bölümden oluşturdum. İçerisinde her şeyden yer vermeye özen gösterdim. Gerçekten çok sevdiğim Neyzen Tevfik için kitabımda bir yer oluşturdum. Aslında onun hakkında gerçekten bir kitap yazmak istiyordum çünkü sınırda kalan bir hayattan bahsediyoruz. Her zaman zorluklarla karşı karşıya gelmiş bir insan Neyzen Tevfik” dedi.

“Akıl çok kıymetlidir”

Konuşmasına devam eden Yalsızuçanlar, “Akıl çok kıymetlidir ve kutsaldır. Deliler aklı hiçe saymış kişilerdir ve bu gerçekten çok yüksek bir şey. Deliler çeşit çeşit ayrılmaktadır. Deli, zihinsel yetileri bozulmuş, zihinsel yetilerini kullanmakta güçlük çeken kişidir. Hayatımızda kullandığımız çok güzel tabirlerde var: Deliye dönmek, bir şey için deli olmak gibi. Biz bir işin delisi olmadıkça, birisinin delisi olmadıkça bizim için bir işe yaramıyor diyebilirim. İşi öğretmek için veya öğrenmek için başkalarının delisi olmalıyız” ifadelerinde bulundu.