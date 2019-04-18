OSM'de ‘Kediler ve İnsanlar' adlı paneli

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Kediler ve İnsanlar' adlı panelle devam etti.

Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak İslam Dalp, Samet Tınas ve Abdullah Uğur katıldı. Panelde kedilerin dünden bugüne gelişi ve kedi psikolojisi konuşuldu.

"Peygamber efendimiz örnek alınmalı"

Panel'de konuşan Samet Tınas, “Eski çağ Hıristiyanlık aleminde kediler daha çok şeytanla özdeşleşmiş bir şekil olarak görülüyor. İslam dünyasında ise tabiata tabii yaklaşılıyor. Bu nedenle kedi meselesinin örnek alınması gereken ilk insan Peygamber efendimizdir. Onun hayatından ilham alınır ve onun sünneti takbih edilir. Peygamber efendimizin müezza adında bir kedisi var. Öyle ki entarisinin üzerinde uyuyan kedisini rahatsız etmemek için entarisini kesip yerinden kalkıyor. Aynı şeyi biz tassavuf ekollerinde de görmekteyiz” dedi.

"Davranışları tekrara dönük"

Kedinin gözünden dünya nasıldır sorusuna yanıt arayan İslam Dalp, “Kendiliğinden evcilleşmiş bir hayvandır. Yani herhangi bir dayatma veya uygulama olmadan evcilleşmiş bir hayvandır. Kedilere baktığımızda ise neyi neden yaptığı konusunda anlaşılamaz değiller. Kedilerin davranışları aslında belli bir tekrara dönüktür. Eve geldiğinizde sizi selamlama ritüeli vardır. Kedi dünyasında asıl temel şey kokudur. Gözlerinden daha çok belki de aldığı koku ile hareket ediyor. Aynı zamanda koklamak onlar için iletişim kurma şeklidir. Eşyalarınızın yerini değiştirdiğiniz zaman yeniden koklarlar. Eve yeni bir şey getirdiğiniz zaman koklarlar. Koklamak aynı zamanda onun ona ait olduğunu anlamına gelmektedir. Kediler inandığı bir başka şey evi sahipleriyle paylaştığıdır. Kediler kuyruk sallaması ise kararsız olduklarına işaret eder. Karar veremediği anda kuyruklarını sallamaya başlayabilirler” diye konuştu.

"Kediler interneti ele geçiriyor"

Kedilerin günümüzdeki yerine değinen Abdullah Uğur ise, “Herkeste akıllı telefon var ve bu telefonlarda izlediğimiz kedi videoları var. Eğer internette video izliyorsanız ister istemez kedi videolarına takılırsınız. Kediler neden bu kadar interneti ele geçiriyor. Bunun ilk sebebi kedilerin bir ev hayvanı olmasıdır. Kediler köpekler gibi değildirler. Onları bir hareket öğretemezsiniz veya başka kedilerle kaynaştıramazsınız. Bu sebeple kedi sahipleri interneti bir nevi kedi parkına çevirdi. Bir diğer sebebi ise kedilerin insanlar gibi kontrollü olmamalarıdır. Kediler gözetilmiş olmayı umursamıyor. Yani sen ordasın ben şaklabanlık yapmayayım demiyor. Kediler bir bakıma alter egomuz olmuş durumda. Yani kendi yaşayamadığımız özgürlüğü kediler üzerinden yaşayabiliyoruz. Bu sebeple de kedilerin kimseyi takmama, bir başınalık duygusunu kendimiz yapamadığımız için ve bu duyguda bir yerden tatmin etmek için kedi videolarını çekiyoruz. Bu nedenle kediler interneti ele geçiriyor” şeklinde konuştu.