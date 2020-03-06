Sakarya Büyükşehir Mart Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında OSM'de 'Oyuncunun Yolculuğu' isimli söyleşi gerçekleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Mart Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Oyunculuğun Yolculuğu' adlı söyleşi programı ile devam etti. Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) gerçekleştirilen ve Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı söyleşi programına Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel ile çok sayıda kültür sanat dostu katıldı. Program sonrası Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce ile bir araya geldi. Sakarya'nın kültür ve sanat alanında önemli adımlar attığını dile getiren Başkan Yüce, Türkoğlu'na Ofis Sanat Merkezi'ni gezdirdi.

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu yaptığı açıklamada, “Bir oyuncu dolu dolu bekler. Mesaili bir iş yapmıyoruz dolayısı ile boş zamanı olan oyuncu yoktur. Hayretin peşinde koşan hayreti merak eden bir varlıktır oyuncu. Bir oyuncu okullu da olabilir alaylı da olabilir. Alaylı demek bir oyuncunun yanına gidersin önce çırak olursun sonra kalfa sonra da beline kuşak bağlayıp usta olup çıkarsın. Oyuncu meraklı ve ne yaptığının farkında olan kişidir. Oyuncu bilmek zorundadır. İdeal bir oyuncu hiç açık vermeden ne yapması gerekiyorsa onu yapan kişidir” dedi.

Türkoğlu sözlerinin devamında, “Cazip bir meslek gibi görünür oyunculuk çünkü şöhret var sonunda. Mesleğin en tehlikeli kısmı da şöhret kısmıdır zaten. Bir oyuncaya yapılacak en kötü şey bol bol alkışlamak ve övmektir. Bizim hocalarımız bizi beğenmiyorlardı ve bu iyi bir şeydi. Şöhreti bilenler zehirli bal diye tarif etmişlerdir. Parayı unutmanız lazım çünkü oyuncunun gölgelisi olmalıdır şöhret. Popüler her zaman kötü değildir, tıpkı zehrin içinde ki bal gibi onun içinde de bir nebze iyilik de vardır. Güncel ve popüler olanı da kaçırmadan geçmişi de unutmadan kendinizi sürekli güncellemek sürekli bir bilgi akışı gerekli bir oyuncu için” diye konuştu.