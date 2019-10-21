OSM'de ‘Şarjı bitince sona eren dünya' isimli söyleşi gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Şarjı Bitince Sona Eren Dünya' isimli söyleşi ve imza günü programı ile devam etti.

Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak Klinik Psikolog Gökhan Ergür katıldı. Etkinlikte konuşan Klinik Psikolog Gökhan Ergür, “Yalnızlığın yoksunluğu dediğimiz bir olay var. Artık yalnız kalsak bile kulağımızda kulaklık, bir müzik veya bir fon müziği her zaman açık. Yalnız kalamadığımız zamanda da bir huzursuzluk başlıyor. Kendimizi depresyona sokuyoruz, tanıyamıyoruz ve benlik saygımız düşüyor gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmaktayız. Bazı insanlar için yalnız olmak gerçekten çok farklı anlamlar içermektedir. Çünkü yalnızlık sanatı besler, düşünceyi besler, doğa düşüncelerini besler. Doğa bizim ait olduğumuz yer. Biz neden suya, gökyüzüne, şelaleye veya bir ormana bakınca mutlu olmaktayız çünkü bizim ait olduğumuz alan orasıdır” ifadelerini kullandı.

Teknoloji son hızla giden bir arabadır

Açıklamalarına devam eden Ergür, “Her zaman telefondan uzaklaşma denemeleri yapın. Günlük olarak kendinize bir zaman çıkarın ve şu saat aralarında telefon kullanmayacağım diyebilin kendinize. Teknolojiyi ne kadar fazla kullanırsanız, o süreyi ne kadar çok artırırsanız o kadar çok yalnızlık hissedersiniz. Teknoloji, son hızla sahil yolundan giden bir arabaya benziyor. Her geçen gün daha da hızlanırken bizde o arabanın içinden seyrediyoruz. Son sürat devam edebiliriz bu bir seçenek. Ama ikinci seçenek ise araba ile fren yaparak kumsalın ve denizin içine kendinizi bırakabilirsiniz. Dijital minimalizm bize teknolojiyi kullanın diyor ama bulunduğunuz yerin kıymetini asla es geçmeyin” dedi.