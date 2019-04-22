OSM'de ‘Selçuklular ve Malazgirt' isimli söyleşi gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Selçuklular ve Malazgirt' isimli söyleşi ve imza günü programı ile devam etti.

Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, Ofis Sanat Merkezinde (OSM) gerçekleştirilen programa Prof. Dr. Muharrem Kesik konuşmacı olarak katıldı.

Selçuklu devletinin başarılı olmasındaki sebepten bahseden Prof. Dr. Muharrem Kesik, “Selçuklu devleti düşmanları elinin avucunda olduğunda bile düşmana elini uzatmış, ‘Teslim ol, sana zarar vermeyeceğim, sadece tutsağım olacak ve sana insanlık dışı muamele yapmayacağım' demiştir. İkinci haçlı seferinde Selçuklu ordusu çevreledikleri haçlı birliklerine acımasızca davranmadılar. Hepsi aç, susuz ve yorgun olan haçlı birliklerine teslim ol çağrısında bulundular. 5 bin kadar haçlı birliği teslim olduğu zaman ise onlara yemek verdiler, su verdiler ve yaralarını tedavi ettiler. Bunların 3 bin kadarı daha sonra İslamı seçmiştir. Selçuklu başarısının altında yatan en önemli etkenlerden birisi adaleti ve hoşgörüsüdür” dedi.

Malazgirt savaşı ve kazanılmasındaki temel sebeplerden bahseden Kesik, “Malazgirt savaşının anlatıldığı gibi Türkleri Anadolu'dan defetmek değildi. Yani tek sebep bu değildi. Malazgirt'in sebebi İslam dünyasını yok etmekti. Malazgirt savaşında Bizans ordusunun 200 binlerde askeri varken Selçuklu ordusunda ise 40-50 bin kadar asker olduğunu söyler tarihi kaynaklar. Bu matematiğe rağmen Malazgirt savaşının kazanılmasında neden olarak 3 temele dayandırılır. Bunların ilki Bizans ordusundaki Müslüman olmayıp Türk olan paralı askerlerin karşı tarafa geçmesidir. Diğeri Sultan Alpaslan'ın cesareti, kahramanlığı ve iyi bir hükümdar olmasıdır. Üçüncü temel şey ise sahte kaçış taktiği olan turan taktiğidir” ifadelerini kullandı.