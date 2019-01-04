İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oto koltuk firmasındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan oto koltuk firmasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan oto koltuk firmasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Adapazarı ilçesi Tek Yokuşu olarak bilinen Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan bir oto koltuk firmasına meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfiayesi Dörtyol ve Merkez Grup amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.