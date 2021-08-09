Otobüs kazasında hayatını kaybeden annesini yaralı halde böyle uğurladı

Balıkesir çevre yolunda yolcu otobüsünün takla atarak şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen katliam gibi kazada vefat eden Şennur Tokur isimli kadın, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Aynı otobüste yanında oturan ve yaralanan kızı annesini son yolculuğuna yaralı halde tabutuna sarılarak gözyaşları içerisinde uğurladı.

Kaza, Balıkesir çevre yolunda dün sabah meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 00.30 sularında Karabük terminalinden İzmir Aliağa istikametine doğru yola çıkan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde iken yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 15 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Aynı otobüste yaralanan kızı, annesini son yolculuğuna uğurladı

15 kişiye mezar olan katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Bu kapsamda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 49 yaşındaki Şennur Tokur isimli kadının cenazesi memleketi Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Süleymanbey Mahallesine getirildi. Aynı otobüste Tokur'un yan koltuğunda oturan kızı Sudenur S. ise annesi Tokur'u son yolculuğuna yaralı halde uğurladı. Annesinin tabutuna sarılan genç kız, ayakta durmakta zorluk çekti. Adapazarı Süleymanbey Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında 49 yaşındaki Tokur, gözyaşları eşliğinde Adapazarı Süleymanbey Köyiçi Mezarlığına defnedildi.