Otobüs otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otobüsün otomobile çarptığı kazada kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan M.K. idaresindeki 06 BGS 60 plakalı otobüs, kavşaktan hızla önüne çıkan Ali Aydın idaresindeki 34 PN 828 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan G.T. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıyı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan müdahale sonrasında G.T., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Otobüs şoförü M.K. ise sağlık kontrolünden sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. Otobüsteki yolcular arasında yaralanan olmadığı belirtildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.