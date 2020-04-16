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Otomobil alev alev yandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir otomobil alev alev yandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir otomobil alev alev yandı.


Yangın, Akyazı ilçesi Şehit Yüzbaşı Halil ibrahim Sert ve Ticaret Lisesi'nin arası olan sanayi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.C'ye ait 54 BD 726 plakalı otomobil yeni yapılan bakımdan sonra sanayi çıkışında bir anda alev aldı. İtfaiye'ye haber veren sürücü yardım istedi. SAKTİM ekibi 6 adet yangın tüpüyle otomobil yangınına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürme ve soğutma çalışmaları devam etti.


Olayda yaralanan olmazken otomobil de maddi hasar meydana geldi.

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