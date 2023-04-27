Otomobil bariyerlere çarptı: Yola savrulan 2 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada yola savrulan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-140 karayolunun Kuzuluk Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Numan Furuncu idaresindeki 41 AJP 975 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kaza esnasında otomobilde yolcu olarak bulunan ve yola savrulan Hasan Çamur ve Engin Furuncu, olay yerinde hayatını kaybederken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı sürücüyü hastaneye sevk ederken, ölenlerin cenazeleri ilk inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, otomobilin bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.