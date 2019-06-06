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Otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde otomobil bisiklete çarptı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza, dün gece saatlerinde Karasu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle yolun karşısına bisikletiyle geçmeye çalışan 21 yaşındaki Aykut Arslan'a sürücüsünün ismi ve plakası öğrenelimeyen panelvan tipi bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ağır yaralı Arslan, Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza sonrası araç sürücüsü gözaltına alındı. Aykut Arslan'ın cenazesi Kocaali Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi.

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