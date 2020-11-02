Otomobil çarpan bisikletli adam hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bisikletiyle seyir halindeki bir vatandaş karşıya geçmek için manevra yaptığı esnada otomobil çarptı. Meydana gelen kaza sonrası yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Ahmed Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolu istikametine bisikletiyle seyir halinde olan Fikri Turan, iddiaya göre yaya geçidinden geçmek için sola manevra yaptı. Manevra yaptığı esnada çevre yolu istikametine gitmekte olan S.D. idaresindeki 54 AEG 493 plakalı Dacia marka otomobil bisikletli adama arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen Turan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Turan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidine gitmek için sola manevra yaptığı ve o esnada otomobilin arkadan çarpması yer aldı.

Yaşanan kaza anını anlatan Yüksel Akmeşe isimli vatandaş, “Yaralı vatandaş yatıyordu yerde, kaldıracaktık ellemedik ambulans geliyor diye. Tanımaya çalıştık yüzü kan içerisinde olduğu için tanıyamadık, sonradan kim olduğunu tanıdık. Arka mahallede oturan komşularımızdan birisi. Bisiklet pazaryerinden gelmiş ve yaya geçidinden geçmek istemiş” derken, Nuray Oylu ise, “Kaza anında bisikletli amcanın nereden geçtiğini görmedim ama aracın arkadan çarptığını gördüm. Yaya geçidini kullandı mı onu bilmiyorum. Kaza anında bisikletli amca bir tarafa bisikleti ise başka bir tarafa savruldu” şeklinde konuştu.